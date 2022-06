Naldo e Moranguinho admitem convite para sexo a três com influencer

Nesta quinta-feira (30), o cantor Naldo Benny expôs um convite de sexo a três que fez para a influencer Carina Silva. O artista justificou que o ménage seria uma forma de “apimentar a relação” com a esposa Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho.

Após a revelação, Naldo e Moranguinho receberam diversas críticas nas redes sociais e foram defendidos pela apresentadora Sonia Abrão.

“Não venha com falso moralismo para cima dessa história, porque não cabe. A gente viu educação e lisura no tipo de contato, que muita gente não aprova, a maioria das pessoas não aprova, porque ainda não entendeu que não tem nada com isso. Deixa o casal na deles, realmente”, opinou Sonia Abrão ao ouvir os áudios de Naldo vazados pela influencer.

O casal ainda enviou um vídeo para a comunicadora, explicando o episódio e alegando que "não houve infidelidade".

“A gente gosta muito de namorar, temos nossa maneira de apimentar nossa relação, não houve infidelidade nenhuma, sacanagem nenhuma, a gente é parceiro pra caramba, a gente é muito fiel um ao outro, colados um no outro. Eu fiz o convite na maior educação, sendo responsa, sendo gentil. Se não curtisse a parada era só falar ‘não, valeu'”, declarou Naldo.

Ainda sobre o convite ao ménage, Naldo disse que, se ela não quisesse, poderia ser a sós com ele, o que foi recusado imediatamente pela mulher.