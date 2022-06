Após expor Klara Castanho, Leo Dias viaja para o exterior: "decidi hoje"

Após expor indevidamente um caso de estupro sofrido pela atriz Klara Castanho, Leo Dias decidiu sair do Brasil. Nas redes sociais, nesta quinta-feira (30), o colunista do Metrópoles publicou foto de seu passaporte e de uma passagem de avião. "Decidi viajar hoje", disse nos 'Stories' do Instagram.

Dias não revelou o destino, disse apenas que faria uma parada em Dubai, nos Emirados Árabes. "Liguei, comprei a passagem e estamos aqui", afirmou. Depois, ele publicou um mapa mostrando localidades como Egito, Israel, Síria e Arábia Saudita e perguntou aos seguidores: "pra onde eu vou?".

Legenda: Colunista publicou mapa para perguntar aos seguidores para onde estava viajando. Foto: Reprodução/Instagram

Perdeu seguidores

De acordo com o R7, Dias perdeu vários seguidores artistas desde que expôs Klara Castanho.

Antes da viagem, ainda conforme o portal, o colunista "desabafou" sobre o assunto e alfinetou os que "viraram as costas" para ele.

"Eu não vou ficar aqui falando de pessoas que me deram as costas porque não vale a pena. Não vale", disse. "Eu errei, eu me desculpei e o ódio que eu recebi... Não guardo rancor nenhum, tá? Que fique bem claro. Guardo nomes, só nomes", concluiu.

Entenda o caso

Leo Dias foi um dos que expuseram indevidamente a atriz Klara Castanho, que sofreu um estupro, engravidou, teve a criança e decidiu colocá-la para adoção.

Ele chegou a ser denunciado pela Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) devido à divulgação de informações sigilosas, o que fere o Código de Ética do Jornalista Brasileiro.