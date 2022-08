Dançarino da boyband Mirror atingido por telão sai do coma e já se comunica, diz família

A família do dançarino Mo Lee Kai-yin, da boyband Mirror, publicou mais uma atualização sobre o estado de saúde do artista.

Mo Lee Kai-yin está internado em um hospital de Hong Kong desde o grave acidente em que um telão caiu em integrantes da boyband durante um show no fim do mês passado.

De acordo com os familiares do dançarino, ele acordou do coma e começou a se comunicar. O artista segue internado na UTI e corre o risco de ficar tetraplégico.

“Kai-yin agora está acordado e pode se comunicar brevemente com o mundo exterior. Oramos para que, com a graça de Deus, ele tenha a oportunidade de se recuperar o mais rápido possível, encontrar-se com outras pessoas e retornar ao palco o mais rápido possível”, disse o pastor Li Shing-Lam, pai de Mo, em nota.

Sobre a banda Mirror

Os membros da banda Mirror são Keung To, Ian Chan Cheuk-yin, Anson Lo Hon-ting, Edan Lui Cheuk-on, Alton Wong Chi-tak, Anson Kong Ip-sang, Frankie Chan Sui-fai, Jeremy Lau Ying-ting, Jeremy Lee Chun-kit, Lokman Yeung, Stanley Yau Sze-chun e Tiger Yau Ngo-yin.

Eles são, atualmente, a banda mais popular de Hong Kong. Composto por integrantes na faixa dos 20 anos, o grupo ganhou fama durante a pandemia Covid-19 após vencer o programa de competição de talentos da ViuTV Good Night Show – King Maker em 2018.