Queda de telão em integrantes da boy band Mirror foi causada por ruptura de cabo de metal

O telão que atingiu integrantes do grupo Mirror, durante um show em Hong Kong, caiu após um de dois cabos de metal erguidos se romper. As informações foram reveladas pelas autoridades locais, nesta sexta-feira (29).

Conforme o portal asiático South China Morning Post, os fios de suspensão usados nos telões serão analisados, de forma que a investigação vai estudar se o ocorrido foi centrado em procedimentos operacionais ou no material dos cabos.

Veja queda de telão em cima de integrantes da banda Mirror:

A queda do telão foi registrada em vídeos que circulam pelas redes sociais. Foi disponibilizada um número de telefone do Departamento de Assistência Social para atender as pessoas que viram as imagens e se sentiram desconfortáveis, precisando de serviços de aconselhamento.

Legenda: Atendimento médico após a queda de telão Foto: Handout / COURTESY OF ANONYMOUS SOURCE / AFP

Em choque com o acidente, três mulheres que estavam na plateia também precisaram de receber atendimento médico. Apenas uma delas chegou a ser levada para um hospital.

De acordo com o portal chinês, dois dançarinos, de 27 e 29 anos, foram levados para o hospital Rainha Elizabeth. Segundo a polícia, um deles sofreu ferimentos no pescoço e está em estado grave. O outro, atingido na cabeça, está estável.

Quem faz parte da banda Mirror?

Os membros são Keung To, Ian Chan Cheuk-yin, Anson Lo Hon-ting, Edan Lui Cheuk-on, Alton Wong Chi-tak, Anson Kong Ip-sang, Frankie Chan Sui-fai, Jeremy Lau Ying-ting, Jeremy Lee Chun-kit, Lokman Yeung, Stanley Yau Sze-chun e Tiger Yau Ngo-yin.

Eles são, atualmente, a banda mais popular de Hong Kong. Composto por 12 membros na maioria dos 20 anos, o grupo ganhou fama durante a pandemia Covid-19 após vencer o programa de competição de talentos da ViuTV Good Night Show – King Maker em 2018.