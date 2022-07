Vídeo mostra membros da boyband Mirror sendo atingidos por telão em show em Hong Kong

Um telão caiu em membros da boyband chinesa Mirror, causando um acidente grave durante um show do grupo nesta quinta-feira (28), em Hong Kong. Um dos integrantes recebe um golpe direto no pescoço e é jogado no chão. Ele está em estado grave.

Nas imagens, que são fortes, o grupo está cantando quando um dos telões se desprende e os atinge. Segundo a imprensa local, um dos cantores está em estado grave e outro com um ferimento na cabeça. As informações são do G1.

Edan Lui e Anson Lo foram os atingidos pela estrutura pesada.

Telão caiu sobre integrantes da boyband Mirror; assista:

O show ocorria no Hong Kong Coliseum e fazia parte da turnê do grupo que estava marcada até o dia 6 de agosto. Os feridos foram transferidos para o Queen Elizabeth Hospital.

O grave acidente interrompeu o show e chocou os fãs, que presenciaram ao vivo o momento. Não há detalhes do estado de saúde dos integrantes.

Boyband Mirror

A banda de C-Pop (música popular chinesa) é composto de 12 membros. Eles debutaram em 2018 e são bem famosos na Ásia, contabilizando mais de 391 mil seguidores no Instagram. O último trabalho do grupo foi "Interspace".

Os membros são: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To, and Tiger Yau