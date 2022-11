Quem é Joaquim Valente, suposto novo namorado de Gisele Bündchen

Apontado como o novo namorado de Gisele Bündchen, Joaquim Valente é brasileiro e professor de jiu-jitsu. Duas semanas após anunciar o divórcio de Tom Brady, a top model foi vista com o atleta na Costa Rica, onde passa um período de férias.

Joaquim tem 34 anos, mora em Miami, assim como Gisele, e trabalha como instrutor na Valente Brothers, uma academia de jiu-jitsu fundada pelo irmão Pedro Valente, em 1993. Guilherme, outro irmão, também está envolvido nas atividades da escola.

Em julho, inclusive, Gisele fez um ensaio fotográfico para Dust Magazine junto aos irmãos Valente. O perfil da academia de artes marciais republicou um vídeo com os registros na semana passada.

O suposto casal teria se conhecido quando Gisele começou a frequentar aulas de jiu-jitsu, com Joaquim como professor. No Instagram do estabelecimento, há um registro dos dois durante uma aula.

Legenda: Gisele tem aulas de jiu-jitsu com Joaquim em Miami Foto: Reprodução/Instagram

Mudança para os Estados Unidos

De acordo com o site oficial da Valente Brothers, Joaquim mudou-se para os Estados Unidos em 2007 para estudar criminologia na Barry University. No mesmo ano, ele recebeu seu diploma de professor do grande mestre Hélio Gracie, de quem toda a família Valente aprendeu a arte marcial.

Joaqum é muito amigo do ator Malvino Salvador e de sua esposa Kyra Gracie. Conforme O Globo, em 2004 ele chegou a namorar a empresária e "musa fitness" Carol Buffara.