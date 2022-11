Gisele Bündchen estaria namorando professor de jiu-jitsu brasileiro, diz jornal

Duas semanas após confirmar o fim do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, Gisele Bündchen pode estar em um novo relacionamento. O suposto novo namorado da modelo é o atleta brasileiro Joaquim Valente. A informação é do jornal Extra.

Valente teria conhecido Bündchen quando passou a dar aulas de jiu-jitsu para ela em Miami, cidade em que a modelo reside, nos Estados Unidos. Apesar da proximidade, o casal segue discreto, contando sobre o relacionamento apenas para poucos amigos, ainda conforme o jornal.

Em julho, o atleta e Gisele já haviam posado juntos para a revista estadunidense “Dust Magazine”, em um ensaio inspirado em lutas.

A família do professor de jiu-jitsu possui uma longa linhagem de atletas de artes marciais, sendo proprietária de várias academias dentro e fora do Brasil.