Roberto Justus teve crise de choro após diagnóstico de câncer na bexiga

O empresário Roberto Justus, de 67 anos, contou em entrevista a Roberto Cabrini, no programa “Domingo Espetacular” desse domingo (13), que teve uma crise de choro no hospital após receber o diagnóstico de câncer na bexiga. No entanto, diz que logo conseguiu "tomar o controle da situação".

“Foi difícil. Eu sou um ser humano como qualquer um. Fico abalado como qualquer pessoa. Tive uma crise de choro no início. Eu estava no hospital. Minha mulher foi muito querida, nos abraçamos. E aí eu comecei a querer tomar o controle da situação. Pensei: 'Vamos olhar com calma para tudo isso’”.

Justus também escreveu uma carta para os cinco filhos, Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafa e Vicky, para falar sobre o diagnóstico e reforçar que ainda deseja viver muitos anos ao lado dos herdeiros.

Temores com o diagnóstico

O empresário ainda disse que o maior temor é perder a oportunidade de estar com a família. “Amo estar do lado das pessoas que eu amo. Eu quero estar com eles. Eu não quero deixar minha pequenininha. Ela tem dois anos. A outra tem 13. Mesmo os mais velhos já viveram mais tempo comigo, mas também quero estar do lado deles”, disse.

Justus revelou, no último dia 6, em vídeo no Instagram, que foi diagnosticado com câncer na bexiga durante um check up que faz anualmente. Ele já fez uma cirurgia para retirada do tumor maligno e agora passa por sessões de quimioterapia.

Na publicação na rede social, Justus recebeu o apoio da esposa, Ana Paula Siebert, da ex, Ticiane Pinheiro, além de filhos e amigos.