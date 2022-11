Carlinhos Maia diz que criou perfil falso para acompanhar quem está com o ex

Após anunciar a separação de Lucas Guimarães, em outubro, Carlinhos Maia tem compartilhado com os fãs o que está sentindo. Nesse domingo (13), ele contou nos Stories que criou um perfil falso no Instagram para acompanhar quem o antigo companheiro está se encontrando.

“Quando eu via minhas primas sofrendo por amor, eu pensava: ‘Vai otária, vida que segue’. E hoje está eu aqui, indo nos Stories do boy de 10 em 10 minutos, e o pior: fiz até um fake para olhar o do povo que está com ele”, escreveu.

Carlinhos ainda disse que conta o que está sentindo nos Stories porque quer que Lucas saiba. “Quero que ele saiba como estou me sentindo, mesmo sabendo que ele pode desgostar de vez”, desabafou.

“E outra, parece que quando o cara deixa a gente, ele fica mais bonito, mais interessante e até mais atraente. Eu fico pensando: 'será que ele sempre foi tudo isso? E a rotina do casamento faz a gente não ver?'”.

Horas depois, Carlinhos disse que estava em uma festa produzida por João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, e conversou com o casal Klebber Toledo e Camila Queiroz sobre relacionamentos. “Que bom ouvir histórias de gente que está junto há tanto tempo! Aluguei o ouvido deles”, contou.

Carlinhos Maia, aliás, participa nesta segunda-feira (14), às 21h, do PodCats, apresentado pelo ex, Lucas Guimarães, e por Camila Loures. No Instagram, Lucas compartilhou uma propaganda da entrevista e em seguida escreveu: “O Rivotril está pronto. Seja o que Deus quiser”.

Lucas e Carlinhos estavam juntos há 13 anos.