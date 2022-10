Carlinhos Maia anuncia fim de relacionamento de 13 anos com Lucas Guimarães

Chegou ao fim o casamento entre o humorista Carlinhos Maia e o influenciador Lucas Guimarães. O ex-casal comunicou o término do relacionamento de 13 anos em mensagem assinada pelos dois publicada no Instagram.

"Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente", diz o comunicado publicado nas redes sociais de Carlinhos Maia.

O humorista afirma que viveu os melhores anos de sua vida com Lucas e que o amor vai além do casamento. "Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações", disse.

Ele pediu a compreensão de fãs e pediu para que a mídia não criasse especulações, já que o casamento terminou "com muito carinho e cumplicidade".

"Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia! Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês - como fizeram todos esses anos", destaca.

Repercussão

Seguidores que acompanhavam o casal nas redes sociais e outros influenciadores ficaram confusos com a separação e desejaram felicidade para Carlinhos e Lucas em seus caminhos separados.

"O que? Ontem estava o maior amor, acho que é falsa essa informação", questionou uma seguidora. "Espero que seja apenas uma fase como outras que vocês passaram, amo vocês e fiquem bem", disse outra.

O humorista Tirulipa comentou na publicação pedindo para que o relacionamento fosse reatado.

"Não vou nem curtir pois não aceito vocês dois separados... Parem com isso, vocês se amam e esse amor tem que ser maior que tudo! O que Deus uniu o homem não separa nunca! Voltem, conversem como adultos e tomem decisões sábias, pois essa decisão não está sendo sábia aos olhos de Deus", publicou.