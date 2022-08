Joias de Carlinhos Maia são recuperadas pela Polícia e influencer comemora: 'Justiça divina'

Os diamantes roubados do apartamento de luxo de Carlinhos Maia em Maceió (AL) foram recuperados pela Polícia de Alagoas neste sábado (13), após mais de um mês do crime. O influencer comemorou nas redes sociais e ainda informou que uma coletiva de imprensa será realizada no fim da tarde para esclarecer as dúvidas sobre o caso.

Carlinhos Maia influencer "Deus é bom o tempo todo. E a justiça divina não falha. Obrigado a Polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado. Obrigado a todos"

Carlinhos citou ainda as pessoas que achavam que o crime era "marketing". Na ocasião, no fim de maio, o apartamento foi invadido e de lá foram levados bens equivalentes a R$ 5 milhões. O alagoano não estava em casa.

Roubo a Carlinhos Maia

No roubo a Carlinhos Maia, mais de R$ 5 milhões em dinheiro, joias e relógios foram levados. O apartamento que fica em uma das áreas mais nobres da cidade, próximo à Praia da Lagoa da Anta. Um cofre também foi levado e um porteiro do condomínio chegou a ser afastado do local.

Câmeras flagraram a ação dos suspeitos e dois deles foram presos durante as investigações do furto. Os acusados já estavam sendo investigados, inclusive, por um furto de R$ 500 mil em Campina Grande, na Paraíba, segundo mostram as apurações policiais.