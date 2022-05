Carlinhos Maia tem casa invadida e R$ 5 milhões em bens levados em Maceió

Carlinhos Maia teve o apartamento de luxo o em Maceió (AL) invadido por criminosos na madrugada deste domingo (29). Mais de R$ 5 milhões em dinheiro, joias e relógios foram levados do local, que ficam uma das áreas mais nobres da cidade, próximo à Praia da Lagoa da Anta. Um cofre também foi levado.

O influenciador digital compartilhou o relato por meio das redes sociais. "Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém pra isso", desabafa.

Carlinhos se mudou para o apartamento com o marido, Lucas Guimarães, em outubro de 2020, comemorando mais uma conquista.

O humorista ainda disse que quem tiver informações do furto "será bem recompensado e terá sua identidade mantida em sigilo".

"Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar, levaram meu cofre com minhas joias) As autoridades já foram acionadas! Ao secretário de segurança do meu estado, governador, prefeito, polícia e cidadãos honrados. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido", conta o alagoano.

Veja registros do apartamento de Carlinhos Maia: