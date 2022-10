Carlinhos Maia diz que fãs estão indo parar no hospital após anúncio de separação

O humorista Carlinhos Maia usou o Instagram, nessa segunda-feira (24), para pedir calma aos fãs, que tem deixado de se alimentar e ido parar no hospital após saberem da separação dele e Lucas Guimarães. O influenciador digital pediu para que os seguidores cuidem da saúde.

“As senhorinhas e os nossos seguidores que estão há tanto tempo com a gente, fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos e fotos de alguns de vocês indo parar no hospital, outros sem se alimentar. Parem com isso agora! A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo para vocês se descuidarem da saúde”, escreveu ele nos Stories.

Carlinhos ainda reforçou que o término do casamento não é uma estratégia de marketing. “Estamos bem, no nosso tempo. Isso não tem nada a ver com mídia, nem para lançar porcaria nenhuma. Amo vocês, não quero ninguém mal. Há problemas maiores no mundo, nada de ruim nos aconteceu”.

Ele também pediu que os seguidores parem de achar culpados para o fim do casamento. “Lucas e eu somos dois adultos. Ninguém influencia nada. Tudo foi conversado e resolvido. Choramos muito, nos abençoamos, nos esculhambamos também, mas prometemos jamais nos digladiar, porque antes de tudo isso era só eu e ele contra o mundo”.

Ao longo do desabafo, Carlinhos se declarou ao ex-marido na rede social. “Já disse a ele também que o Lucas é o homem da minha vida. Um desses eu não arrumo nem aqui, nem na China. Disse também: ‘Se começar a namorar rápido, vou surtar’. Quero nem ver, eu me conheço, mas estarei aqui desejando toda a felicidade do mundo”.

Carlinhos e Lucas anunciaram no Instagram, domingo (23), o fim do casamento. Em postagem conjunta, eles comunicaram aos fãs que seguirão caminhos diferentes após 13 anos de união. Em 2019, os influenciadores digitais casaram com uma festa de luxo, para mais de 600 convidados, transmitida ao vivo para os fãs. Eles passaram a lua de mel na Grécia.

