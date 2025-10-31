Diário do Nordeste
Lutador de jiu-jitsu brasileiro ao ladro do ladrão

Mundo

Saiba quem é lutador de jiu-jitsu brasileiro que viralizou ao capturar criminoso em Barcelona

A dupla Gabriel e Gustavo Galindo estão em Barcelona, na Espanha de férias

Redação 14 de Agosto de 2025
Jack Greener acamado, já tretraplégico

Mundo

Homem que ficou tetraplégico após golpe de jiu-jítsu recebe indenização de R$ 313 milhões

A Justiça negou apelação da academia, e agora o caso vai para âmbito federal

Redação 06 de Junho de 2025

Jogada

Caso Leandro Lo: Tribunal suspende júri popular de PM que matou campeão mundial de jiu-jítsu

Leandro Lo foi morto em 2022 durante uma briga

Redação 27 de Maio de 2025

Jogada

Fortaleza tem três jogadores no departamento médico; veja boletim

Equipe enfrenta o Retrô na terceira fase da Copa do Brasil

Redação 21 de Maio de 2025
Imagem do atleta Kelvin Freitas no tatame após vitória

Jogada

Cearense de 15 anos disputa campeonato europeu de jiu-jítsu em Roma

Kelvin Freitas é campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano; competição acontece nos dias 17 e 18 de maio, na Itália

Walber Freitas 14 de Maio de 2025
Bia Mesquita x Jojo Ramos

Jogada

Bia Mesquita x Jojo Ramos: confira horário, onde assistir, palpites e card completo

Evento promoverá a última luta da carreira de Anderson Silva no Brasil.

Redação 15 de Junho de 2024
Imagem da equipe de jiu-jitsu Nova União Ceará

Jogada

Equipe cearense conquista nove medalhas em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O campeonato nacional foi realizando entre os dias 20 e 28 de abril, na cidade de Barueri, em São Paulo

Redação 03 de Maio de 2024
Imagem do atleta de jiu jitsu cearense Arthur Kevin

Jogada

Cearense Arthur Kevin conquista cinturão regional de jiu-jitsu

O jovem, de 17 anos, conquistou seu segundo cinturão na categoria adulto

Redação 26 de Março de 2024

Jogada

Cearense Guilherme Santos conquista Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Além dessa conquista, Guilherme ainda soma outras sete conquistas importantes

Redação 16 de Outubro de 2023
A prática esportiva vem conquistando cada vez mais mulheres no Ceará

Opinião

Mulheres encontram no jiu-jitsu uma maneira para a defesa pessoal

Elas no Esporte: Jéssica Falcão fala sobre os desafios da rotina no tatame.

Foto frontal Denise Santiago
Denise Santiago 11 de Agosto de 2023
