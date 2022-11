Jornal desmente suposto romance entre Gisele Bündchen e instrutor de jiu-jitsu

Fonte ouvida pelo jornal Daily Mail afirmou que Gisele Bündchen não está em um romance com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem treina há alguns anos. Os dois foram vistos passeando com os filhos da supermodelo na Costa Rica, onde ela tem uma propriedade, mas a relação não passa de "uma amizade próxima", diz o veículo.

Além disso, o jornal conta que amigos de Gisele ficaram "furiosos" com as suposições de romance entre eles pouco tempo depois do seu divórcio com Tom Brady.

A fonte disse ao Daily Mail que o passeio pela Costa Rica contou com a presença, ainda, do próprio Brady e de outro amigo de ambos. “Ele é professor de jiu-jitsu de seus filhos há anos. Não há verdade nos rumores de que eles estão namorando”, afirmou ao jornal.

Pelas redes sociais, a modelo brasileira compartilha seu cotidiano na prática esportiva ao lado de Valente. Os dois chegaram a fazer um ensaio de jiu-jitsu juntos para a revista Dust no ano passado.