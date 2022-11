Tweet de Tom Brady sobre aula de jiu-jitsu de Gisele Bündchen é apagado; entenda rumores

O atleta Tom Brady apagou um tweet que havia feito sobre um treino de jiu-jitsu de Gisele Bündchen, sua ex-esposa. Há rumores de que a modelo está namorando o seu treinador, o brasileiro Joaquim Valente.

A publicação de Gisele é de fevereiro e mostra um compilado de manobras em uma luta entre ela e Joaquim.

"Eu acredito que quanto mais ferramentes temos, melhor. Eu me sinto mais forte, mais confiante e empoderada desde que comecei a praticar defesa-pessoal. Acredito que é uma importante habilidade para todos, mas especialmente para nós mulheres", disse ela na legenda.

Tom Brady havia retuitado a publicação com um comentário de humor: "Meus dias de deixar louça na pia estão contatos". O tuite, recuperado pelo jornal Extra, não aparece mais no perfil do jogador.

Legenda: Tuíte, recuperado pelo Extra, foi apagado por Tom Brady Foto: Reprodução

Novo relacionamento

Os rumores de um novo relacionamento surgiram nesta segunda-feira (14), duas semanas após ela confirmar o fim do relacionamento com Tom. O atleta Joaquim Valente teria conhecido Bündchen quando passou a dar aulas de jiu-jitsu para ela em Miami, cidade em que a modelo reside, nos Estados Unidos.

Apesar da proximidade, o casal segue discreto, contando sobre o relacionamento apenas para poucos amigos, ainda conforme o jornal Extra.

Em julho, o atleta e Gisele já haviam posado juntos para a revista estadunidense “Dust Magazine”, em um ensaio inspirado em lutas.

A família do professor de jiu-jitsu possui uma longa linhagem de atletas de artes marciais, sendo proprietária de várias academias dentro e fora do Brasil.