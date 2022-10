Gisele Bündchen teria dado ultimato em Tom Brady para evitar divórcio, diz site

Segundo o site US Weekly, Gisele Bündchen, de 42 anos, deu um ultimato a Tom Brady, de 45, para tentar salvar o casamento dos dois. Ela pediu que o jogador de futebol americano deixasse o esporte para dedicar mais tempo à família.

“Gisele disse a Tom ou ele deixa o futebol para passar um tempo com a família ou ela se vai para sempre. Ela não quer que ele continue se machucando e não possa aproveitar a vida no futuro. Ela está fazendo isso por sua família”, disse uma fonte ao site.

Em fevereiro desse ano, o atleta anunciou que iria se aposentar, mas seis semanas depois mudou de ideia e disse que iria disputar mais uma temporada da NFL pelo Tampa Bay Buccaneers.

Gisele e Tom Brady são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. O jogador ainda é pai de Jack, 15, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan.

Em setembro, em entrevista à revista Elle, Gisele falou sobre a aposentadoria do marido, e reforçou que o futebol americano é um esporte violento: “Obviamente, tenho minhas preocupações – este é um esporte muito violento, e tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente”.

Divórcio

Em setembro, a US Weekly revelou que Gisele e Tom Brady já estavam morando separados e que haviam contratado advogados de divórcio. Ainda assim, no dia 11 de setembro, a modelo brasileira declarou torcida para o time do marido na NFL através do Twitter.

Tanto Gisele como Brady já foram vistos sem seus anéis de casamento, e o atleta foi flagrado sozinho em um casamento no início de outubro.

Segundo o site, amigos íntimos do casal estão surpresos com a atitude do jogador de futebol americano. “Os amigos de Gisele e Tom estão chateados com Tom por voltar atrás em sua palavra e desistir da aposentadoria”, disse ainda uma fonte ao site US Weekly.