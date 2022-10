Gisele Bündchen visita advogados sem aliança em meio a rumores de divórcio de Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen se reuniu com advogados em Miami, na última sexta-feira (7), e foi fotografada sem a aliança de casamento, justamente em meio aos rumores de divórcio de Tom Brady. Antes de ser clicada, ela tentou usar o computador para cobrir o rosto na frente dos paparazzi.

Séria, a top model saiu do escritório dos advogados e seguiu direto para o próprio carro. A saída pública da brasileira ocorreu menos de dois meses após as primeiras especulações sobre o divórcio do casal.

Segundo o portal Page Six, Brady e Bündchen estariam vivendo separados há dois meses. "Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças", pontuou uma fonte próxima dos dois.

Divórcio com Tom Brady encaminhado

As especulações apontam que o divórcio deve ser pedido na Flórida, nos Estados Unidos, onde os dois vivem agora. O portfólio de propriedades dos dois juntos é de US$ 26 milhões, cerca de R$ 134 milhões.

Fontes do portal TMZ revelaram que o desejo de Gisele era que Tom largasse o futebol americano. Entre as motivações, estaria o medo da modelo de que o marido desenvolvesse uma encefalopatia traumática crônica, além da escala intensa de viagem dele em meio aos jogos.

Os dois estão casados ​​há 13 anos têm dois filhos, Benjamin, de 12 anos de idade, e Vivian, de 9. Brady também é pai de John, de 15 anos, do relacionamento com Bridget Moyanahan.