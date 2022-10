Gisele Bündchen e Tom Brady contratam advogados para divórcio, diz jornal

Tom Brady e Gisele Bündchen teriam contratado advogados de divórcio e estariam explorando “o que uma separação implicará” para o casal, de acordo com a coluna Page Six do jornal The New York Post.

Em meio aos rumores do término, o casal passa por dificuldades devido à decisão do jogador da NFL em desistir da aposentadoria e voltar ao campo.

Como revelado anteriormente, o casal estaria vivendo separadamente nos últimos dois meses. “Na verdade, nunca pensei que esse argumento seria o fim deles, mas parece que é”, disse a fonte à coluna.

“Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma separação acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”, completa.

Guarda dos filhos

Fontes ainda asseguraram que Brady e Bündchen estão "comprometidos com seus filhos". Caso o divórcio se concretize, eles ‘compartilhariam a guarda conjunta’ de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.