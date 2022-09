Gisele Bündchen diz que gostaria que Tom Brady fosse mais presente

Em entrevista publicada nesta terça-feira (13) pela Elle americana, Gisele Bündchen falou sobre a aposentadoria do marido, o quarterback Tom Brady. A modelo diz que quer que o marido seja feliz e sabe melhor que ninguém o quanto ele ama o futebol americano, mas se preocupa.

“Obviamente, tenho minhas preocupações – este é um esporte muito violento, e tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente”, confessou.

Ela ainda confirmou que teve conversas com o marido sobre a aposentadoria “varias vezes”. “Mas, em última análise, sinto que todos têm que tomar uma decisão que funcione para eles. Ele precisa seguir sua alegria também”.

Boatos de separação

Após a entrevista da brasileira à Elle, no mês de agosto, Tom Brady fez uma pausa incomum de 11 dias nos treinos, alegando motivos pessoais. Por isso a imprensa internacional especulou uma possível separação do casal. De acordo com o Page Six, Gisele teria saído de casa, em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, após discutir com o atleta.

Procurada pela Elle em setembro, Gisele, se recusou a comentar o boato sobre separação.

No entanto, domingo (11), Gisele declarou torcida para o marido em post no Twitter. “Vamos lá, Tom Brady! Vamos lá Bucs”, escreveu a modelo.

Voltou atrás

Em fevereiro, Tom Brady anunciou que iria se aposentar, após decisão conjunta com a família. No entanto, em março, ele voltou atrás e anunciou estar de volta ao Tampa Bay Buccaneers.