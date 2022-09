Gisele Bündchen torce para Tom Brady e afasta rumores de crise no casamento

Na noite de domingo (11), Gisele Bündchen declarou torcida para o time do marido na NFL, Tampa Bay Buccaneers, e afastou os rumores que os dois estariam se separando.

“Vamos lá, Tom Brady! Vamos lá Bucs!”, escreveu a modelo brasileira no Twitter.

Nos comentários, os fãs pedem que Gisele não se divorcie do atleta. “Não se divorcie por causa de futebol”, pediu um. “Se Tom gosta de jogar futebol, deixe ele jogar”, escreveu outro.

Let’s go @TomBrady ! Let’s go Bucs ! ✨✨✨ — Gisele Bündchen (@giseleofficial) September 12, 2022

Rumores de separação

De acordo com o Page Six, no início de setembro, Gisele teria saído de casa, em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, após discutir com o jogador de futebol e ido passar uns dias na Costa Rica.

O motivo da briga seria que Gisele não concorda que o marido continue jogando. No início do ano, Tom Brady chegou a anunciar que se aposentadoria, mas voltou atrás dias depois.

Ainda esse mês, Tom Brady faltou ao treino do Tampa Bay Buccaneers por 11 dias e justificou dizendo que estava com "problemas pessoais”, o que reforçou os boatos da separação.