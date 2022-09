Narcisa Tamborindeguy lamenta nas redes sociais ter escolhido Boninho para ser pai da sua filha

A socialite Narcisa Tamborindeguy surpreendeu internautas ao comentar, neste domingo (11), que lamenta ter escolhido o empresário Boninho para ser pai da filha dela. O comentário repercutiu e muitos seguidores disseram sequer saber sobre o antigo relacionamento entre o casal.

Narcisa mandou um recado para a filha, Marianna e apagou logo em seguida. A publicação ficou no ar por poucos minutos, tempo suficiente para os prints, que continuam a serem compartilhados. No comentário, Narcisa chega a pedir desculpas à filha, pela escolha dela.

"Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Me desculpe por ter escolhido errado", disse a socialite.

Casamento de Boninho e Narcisa

Boninho e Narcisa chegaram a casar e manter o relacionamento por mais de três anos. Eles terminaram em 1986, sem brigas expostas na mídia. Recentemente, Narcisa havia declarado que eles não convivem, tendo apenas Marianna como laço permanente.