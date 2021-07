Narcisa Tamborindeguy publica foto ao lado do ex-marido, Boninho: 'magros, jovens e bonitos'

A socialite Narcisa Tamborindeguy resgatou lembranças com o seu ex-marido, Boninho, diretor da Globo. Nesta quinta-feira (29), ela postou uma foto dos dois juntos, ainda jovens, no Instagram.

"Magros, jovens e bonitos com o diretor Boninho", escreveu ela. Embora não tenha aludido à tendência, usuários do Instagram costumam, às quintas, rememorar momentos do passado com o uso da hashtag #TBT (#throwbackthursday).

Nos comentários, usuários exaltaram a juventude e a beleza do par. "Duas crianças", disse um usuário. "O Boninho era gatinho, hein?", comentou outro perfil.

Outras lembranças

Essa não é a primeira vez em que a socialite menciona o ex-marido na rede social. Em abril, também em uma quinta-feira, ela publicou uma foto do dia do seu casamento com o diretor da Globo. Vestida tradicionalmente, ela posava ao lado do executivo Ronald Levinsohn, que foi padrinho do matrimônio.

À época, a publicação surpreendeu diversos seguidores, que não sabiam da união de Narcisa e Boninho no passado. Os dois foram casados entre 1983 e 1986, tendo uma filha, Mariana, durante o casamento.