Narcisa Tamborindeguy publica foto de seu casamento com Boninho, diretor do BBB 21

A socialite Narcisa Tamborindeguy decidiu relembrar os velhos tempos nesta quinta-feira (22). Por meio do Instagram, ela compartilhou uma foto do dia de seu casamento com Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB). A cerimônia ocorreu em 1983.

Na foto, Narcisa aparece ao lado do executivo Ronald Levinsohn, que foi padrinho do matrimônio. O look da noiva é assinado pelo estilista Guilherme Guimarães.

Legenda: Casamento de Narcisa com Boninho era desconhecido por muitos seguidores da socialite. Foto: reprodução/Instagram

A publicação rendeu muitas surpresas aos seguidores — muitos deles desconheciam o matrimônio. "Como assim? Só eu que não sabia que ela casou com o Boninho?", questionou uma seguidora. Outros fizeram alusão a uma das célebres frases de Narcisa para comentar o evento: "Ai, que cerimônia!"

O casamento de Narcisa e Boninho durou até 1986. Nele, o casal teve uma filha, Mariana.

Outras lembranças com Boninho

A atual esposa de Boninho, a apresentadora Ana Furtado, também publicou uma lembrança ao lado do marido, quando mais jovens. Na foto, os dois posam sorridentes em frente a um helicóptero.

Legenda: Apresentadora tem uma filha com Boninho, Isabella. Foto: reprodução/Instagram

"Alguém sabe quem são esses dois jovens estilosos? Por onde andam?", questionou Ana, brincando que, na época em que a imagem foi tirada, "os dummies ainda nem existiam".

Boninho como 'dummie'

O diretor da Globo cumpriu uma promessa feita em rede social e entrou na casa do BBB 21 vestido de dummie. Chamado de "big boss" pelos participantes do programa, ele chegou a dançar durante a festa e a ser perseguido pela sister paraibana Juliette.

Os dummies participam da programa como ajudantes das provas de liderança, na qual eles simulam as tarefas a serem cumpridas pelos participantes. Eventualmente, eles participam de eventos na casa.