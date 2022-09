Axl Rose sem voz? Fãs criticam apresentação do Guns N' Roses no Rock in Rio

O Guns N' Roses se apresentou no Rock in Rio, na madrugada desta sexta-feira (9), e cantou alguns dos maiores hits da banda para o público no Rio de Janeiro. No entanto, nas redes sociais, a voz do cantor Axl Rose foi alvo de críticas.

No Twitter, o nome do astro do rock ficou entre os assuntos mais comentados. Alguns usuários lamentaram que o artista não consegue mais alcançar os vocais que fizeram sucesso nas décadas de 1980 e de 1990.

Os fãs estranharam a performance de Axl logo na primeira música. A dificuldade em atingir algumas notas, especialmente agudos, e até a falta de voz seguiu ao longo da apresentação de sucessos como "Welcome To The Jungle", "Rocket Queen" e "Civil War".

"Jesus Cristo, a voz do Axl Rose tá uma tristeza. Sem surpresas", escreveu um internauta no Twitter. "O Axl Rose ter perdido a voz é uma das maiores tristeza da humanidade", disse outro.

Apesar das críticas e lamentações, também teve usuários que defenderam o cantor de 60 anos.

"Axl Rose merece respeito. De fato a voz dele não está boa, mas se não fosse ele, não existiria Guns N' Roses. Basta ver a história da banda e o trampo que o maluco deu para eles se tornarem o que se tornaram", destacou um internauta.

Axl Rose se desculpa por show no Rock in Rio

Na madrugada desta sexta-feira, o cantor usou o Twitter para se desculpar pela apresentação. Ele revelou que não estava se sentindo bem na ocasião e agradeceu os fãs e ao festival.

"Quero me desculpar por estar um pouco indisposto, ainda bem que não é Covid. Tentei esconder minha tosse. Amo vocês. Obrigado aos fãs e ao Rock in Rio por tudo", escreveu.

Foto: reprodução

O que aconteceu com a voz de Axl Rose?

A alteração na voz do vocalista não é recente. Em 5 de julho, a banda chegou a cancelar uma apresentação em Glasgow, Escócia, devido aos problemas na saúde vocal dele. No episódio, o cantor detalhou estar seguindo orientações médicas para manter a garganta saudável. Ele revelou ainda ter realizado adaptações que lhe permitam alcançar notas de forma confortável. As informações são do jornal O Globo.

Antes do cancelamento, o Guns fez duas apresentações em Tottenham, Inglaterra, criticadas pelo público. Durante o segundo show, Axl revelou estar passando por dificuldades e que dormira no estádio, por uma noite, "por estar doente demais para voltar para seu hotel de cinco estrelas na capital inglesa". Em seguida, durante a música "Civil War", ele alterou o tom da voz para mais baixo.

"Bem-vindo ao mundo do barítono", afirmou o artista, após o fim da canção. "Como vocês podem ver, estou tendo alguns problemas, mas esses shows são realmente importantes para nós. Então, vou precisar mudar as músicas um pouco vocalmente, espero que vocês não se importem. Gostaríamos de continuar", concluiu. O show foi mais curto que o comum.

Em uma postagem do guitarrista da banda, Richard Fortus, um usuário postou uma reclamação sobre a duração da apresentação e da baixa qualidade do som. Em resposta, o músico detalhou que a performance quase foi cancelada devido à condição de Axl.

"Axl estava realmente lutando. Ele danificou suas cordas vocais. Lamento saber que você ficou desapontado. Ele realmente não queria cancelar", escreveu Fortus.

A alta exigência vocal dos sucessos do Guns N' Roses, além da vida de excessos, podem ser os principais motivos para a alteração da voz do artista, conforme O Globo.

