Post Malone dá gorjeta de R$ 2,6 mil a barbeiro brasileiro

Em sua passagem pelo Brasil para o Rock in Rio, o cantor Post Malone cortou o cabelo com um barbeiro brasileiro, conhecido nas redes sociais como Baiano Barber, e o presenteou com uma gorjeta de 500 dólares, algo em torno de R$ 2,6 mil. A história foi contada pelo próprio barbeiro em seu perfil no Instagram.

Baiano Barber elogiou o rapper, e disse que ele era humilde e simpático, e comemorou o atendimento.

“Acho que não caiu a ficha ainda que tive a oportunidade de atender esse cara! Humilde e simpático, Post Malone me pediu permissão para fumar enquanto era atendido, perguntou se eu não me incomodava e no final do atendimento me deixou uma baita gratificação no valor de 500 dólares”, escreveu ele na legenda de vídeo que mostra o atendimento ao artista internacional e as cinco notas de 100 dólares que recebeu.

“Não fazia ideia do quanto esse cara era amado pelo mundo inteiro, tenho recebido mensagens e comentários de fãs de vários lugares! Muito obrigado”, completou Baiano. Após atender Post Malone, o profissional fechou a agenda da semana inteira.

Post Malone foi a principal atração do segundo dia de Rock in Rio, no dia 3 de setembro, e um dos grandes destaques da noite.