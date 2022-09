Whindersson Nunes assiste a show de Luisa Sonza no Rock in Rio

O humorista Whindersson Nunes foi flagrado nos bastidores do show de Luisa Sonza, no Rock in Rio, neste domingo (4). O momento, registrado e compartilhado nas redes sociais, deixou os fãs do ex-casal em polvorosa.

Whindersson prestigiou a apresentação da ex, de cima do palco. No Twitter, seguidores começaram a cogitar uma possível volta do casal.

Legenda: O show da cantora foi elogiado nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Eles estiveram juntos durante quase três anos. O fim do relacionamento foi marcado por polêmicas, envolvendo, inclusive, supostas traições.

O humorista também se apresentou no festival neste domingo, como Lil Whind, no Palco Supernova.

FIM DO CASAMENTO

Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram o fim do casamento no fim de 2020. No comunicado sobre a decisão, eles ressaltaram que o fim da união aconteceu para que o amor não acabasse e “não estragasse o que realmente foi lindo”.

Após o término, a cantora assumiu relacionamento com Vitão. Whindersson namorou Maria Lina, com quem teve um filho. O bebê faleceu em parto prematuro.