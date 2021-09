Whindersson e Luísa Sonza teriam se encontrado no Rio de Janeiro, afirma colunista

A cantora Luísa Sonza e o youtuber Whindersson Nunes teriam se encontrado em segredo no Rio de Janeiro, segundo a colunista Fábia Oliveira. O momento teria acontecido em um hotel na Barra da Tijuca, localizado na zona Oeste do Rio de Janeiro.

reserva do quarto teria sido feita no nome do empresário de Whindersson, como uma forma de despistar o encontro entre os dois. Luísa e Whindersson foram casados, mas oficializaram o Segundo a publicação, ateria sido feita no nome do empresário de Whindersson, como uma forma de despistar o encontro entre os dois. Luísa e Whindersson foram casados, mas oficializaram o término da união em abril de 2020.

Recentemente, ambos anunciaram o fim dos respectivos relacionamentos, levantando especulações sobre um possível retorno do romance. Apesar disso, até o momento, as assessorias dos artistas não comentaram as afirmações.