Whindersson Nunes anuncia separação de Maria Lina

O humorista Whindersson Nunes anunciou, nesta sexta-feira (13), separação da universitária Maria Lina. "É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", revelou em postagem no Instagram. O casal estava noivo desde março.

"Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda", escreveu o comediante em postagem com comentários desabilitados.

Na publicação com o anúncio do término, Whindersson pediu que Maria não fosse atacada. Ele optou por se dirigir aos seguidores como "você", pontuando não se direcionar pedindo "que ninguém ataque" porque o mal "está por aí e não vai parar".

Whindersson Nunes Sobre término com Maria Lina "Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui".

Whindersson finaliza afirmando que sempre estará ligado à ex em razão do filho João, falecido dois dias após o parto. "Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer", asseverou, complementando com uma piada: "Palhaço sem graça perde o emprego no circo".

Relacionamento

O casal estava junto desde novembro de 2020, após o relacionamento com a cantora Luísa Sonza chegar ao fim. Em janeiro, os dois anunciaram esperar o primeiro filho.

O sexo da criança veio a público em chá revelação no mês de março. Na ocasião, Maria Lina foi pedida em casamento pelo humorista.

Após o anúncio da gravidez, Maria Lina foi atacada nas redes sociais. Frente às investidas contra a então noiva do youtuber, Luísa Sonza interviu em defesa da universitária. "Se você escolhe sua carreira, você é atacada. Se você escolhe família, também", alegou a artista, que também fora atacada após o fim da relação com o comediante.

