Filho de Whindersson Nunes e Maira Lina morre dois dias após parto prematuro

O primeiro filho do humorista piauiense Whindersson Nunes com Maria Lina morreu na madrugada desta segunda-feira (31). João Miguel, assim nomeado pelos pais, nasceu de forma prematura no sábado (29). O portal Metrópoles confirmou informação com a assessoria de imprensa do nordestino.

O pequeno João Miguel nasceu com apenas 22 semanas de gestação e foi internado em uma UTI neonatal ainda nos primeiros minutos de vida. “A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31/5)”, diz a nota.



No Instagram, Whindersson Nunes exaltou a força de Maria durante o parto. "A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai", completou.

Maria Lina também falou da chegada adiantada do filho. "João Miguel nasceu num parto prematuro com 22 semanas e 2 dias. As coisas, às vezes, não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito. Agradecemos as mensagens, as orações e as energias positivas, mas nesse momento queremos ficar com nossa família e exclusivamente com o João Miguel. Deus está na frente de tudo", escreveu ela.