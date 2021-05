Whindersson Nunes anuncia nascimento do 1º filho: 'que ele seja forte'

João, o primeiro filho do humorista Whindersson Nunes nasceu no último sábado (29), segundo confirmou o próprio artista em publicação nas redes sociais neste domingo (30). A criança é fruto do relacionamento entre o youtuber e a estudante Maria Lina, que estava com 22 semanas de gestação.

"Ontem eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. Há tanto tempo eu não me sentia vivo", iniciou o piauiense em texto compartilhado no Instagram.

Legenda: Whindersson fez publicação sobre nascimento do primeiro filho no Instagram neste domingo (30) Foto: reprodução/Instagram

Bebê prematuro

O parto, no entanto, não estava previsto. O bebê nasceu com cerca de seis meses, contabilizando 22 semanas de gestação. "Ele, como diz no interior, é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequenininho porque veio um pouco antes do esperado", relatou o youtuber.

No relato, no qual também fala da preocupação com o nascimento prematuro, Whindersson ressaltou a força da noiva, mãe do pequeno João.

"A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me botou em um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada. Só vê-la passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo para saber", complementou.

Gravidez nas redes

Ao longo da gravidez de Maria Lina, Whindersson utilizou as redes para compartilhar momentos importantes no desenvolvimento do primeiro filho da união.

Na publicação mais recente, os dois comemoraram o primeiro Dia das Mães da estudante. "Parece que ele já sabe porque ontem tava todo animado, lhe chutando. Com certeza, com vontade de dizer o quanto ele te ama e quer te encontrar aqui", escreveu o humorista.

Foi nas redes, inclusive, onde ele fez o anúncio da gestação. Ainda em janeiro deste ano, o artista publicou as primeiras imagens de Maria grávida e definiu o momento como o melhor já vivido por ele até então.

Foto: reprodução/Instagram

Namoro recente

Whindersson e Maria Lina viraram alvo dos portais nacionais ainda em julho do ano passado, época na qual os primeiros rumores sobre o relacionamento começaram a circular.

Com o fim do casamento entre o humorista e Luísa Sonza, ele e a estudante de engenharia civil começaram uma troca de declarações nas redes sociais, o que despertou a curiosidade dos fãs.

Legenda: Whindersson e Maria Lina compartilharam as primeiras fotos juntos em novembro do ano passado Foto: reprodução/Instagram

A confirmação, entretanto, veio em novembro do ano passado. Os dois viajaram juntos ao Jalapão, em Tocantins, e publicaram as primeiras imagens juntos. "Acho ela muito tudo que eu sempre quis", escreveu Whindersson.