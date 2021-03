Whindersson Nunes publica que é 'um lixo' e preocupa seguidores nas redes sociais

O humorista Whindersson Nunes fez publicação nas redes sociais na noite de terça (9) e preocupou fãs. "Eu sou um lixo", escreveu o artista, que logo recebeu o apoio de amigos e outros seguidores do Twitter.

Com mais de 74,5 mil curtidas na manhã desta quarta (10), a postagem recebeu comentários de famosos como Fernanda Paes Leme, Maisa Silva e Thaynara OG. "Você é incrível, cala essa boca", rebateu também a influenciadora e humorista GKay, que já trabalhou em parcerias com o piauiense.

"Jamais! Deus é contigo", opinou o modelo e ex-BBB Arcrebiano, o Bil Araújo. Enquanto isso, os fãs do artista se dispuseram a oferecer apoio para conversar com ele durante a madrugada.

Depressão

A preocupação dos amigos mais próximos, inclusive, não é infundada. Whindersson já revelou publicamente, em julho de 2019, que estava em quadro recorrente de depressão. "Nunca vi uma ligação entre a doença e ser engraçado. Na verdade, sempre fui feliz. Mas muitas coisas aconteceram na minha vida, como eu ser novo e ter muita responsabilidade", disse à revista Veja na época.

Em novembro do ano passado, em conversa com os admiradores no Instagram, ele foi questionado se já havia superado a doença, respondendo estar em luta contra ela há cerca de dois anos. Além disso, no Twitter, ele falou sobre crises de insônia e o sentimento de falta de alguém para conversar.

Paternidade

Agora, Whindersson vai ser pai. No último sábado (6), ele e a engenheira civil Maria Lina, noiva do youtuber, usaram as redes sociais para divulgar o sexo do bebê.

Foto: reprodução/Instagram

"É um menino!", compartilhou ele em publicação ao lado da namorada e da cachorrinha de estimação, a Regina.

Antes de saber do resultado do exame, Whindersson refletiu sobre os privilégios da criança e de como iria preferir conduzir a educação dele ao lado da futura esposa. "Vou estar sempre meio a meio na educação. Vai nascer com dinheiro e ter as coisas? Vai, mas também vai fazer como seria se não tivesse. Se for menino, só penso em botar ele pra trabalhar", comentou aos risos.