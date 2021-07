Whindersson Nunes relembra morte do filho e desabafa: 'saudade. Dói demais'

O humorista Whindersson Nunes relembrou, nesta sexta-feira (16), a morte de João Miguel, filho dele com Maria Lina, desabafando sobre o assunto em uma sequência de tweets. O bebê nasceu prematuro e faleceu dois dias depois, em 31 de maio.

Legenda: Comediante publicou sequência de tweets desabafando sobre morte do filho Foto: reprodução/Twitter

"Saudade do meu filho", publicou ele ainda de madrugada. Logo após, ele seguiu com o desabafo. "Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir". Em seguida, ele lamenta: "E quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para".

Depois da sequência saudosa de postagens, o humorista recebeu mensagens de apoio de diversos seguidores. "Há tempo para todas as coisas debaixo do Sol e um propósito para todo tempo. Creia, Deus segue no controle do tempo", disse um seguidor.

"Um dia você vai reencontrá-lo e vai poder dar todo esse amor que você tem", destacou uma seguidora. "Whindersson, você é muito amado! Deus está com seu anjinho, fica tranquilo. Você é uma pessoa muito iluminada", comentou outro perfil.

Outros usuários da rede social se compadeceram e lamentaram a partida de entes queridos, inclusive filhos. "Eu entendo o que você sente. Quando eu perdi minha filha, a sensação foi a mesma. É quando você percebe que não é nada, não vale nada. Ainda hoje fico revisando na minha cabeça o que pode ter acontecido e por quê... E isso já faz sete anos. Eu espero que um dia eu consiga entender e você também", relatou uma seguidora.

Nascimento de João Miguel

João Miguel nasceu com apenas 22 semanas de gestação, sendo internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal seguidamente ao parto.Na ocasião, o youtuber comentou o nascimento nas redes sociais. Ele chegou a ressaltar a força de Maria Lina antes e depois da morte da criança.

"As coisas, às vezes, não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito", comentou Maria, à época, sobre a morte do bebê.

O comediante chegou a escrever uma música para o filho durante a estada dele no hospital. "Queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Te amo, filho", escreveu Whindersson ao divulgar a canção.