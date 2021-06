Maria Lina agradece carinho dos fãs no Instagram e fala sobre perda do filho com Whindersson Nunes

Dez dias após a morte do bebê João Miguel, a estudante Maria Lina, casada com o humorista Whindersson Nunes retornou às redes sociais para falar sobre o luto. Maria publicou story no Instagram na noite dessa sexta-feira (11) se pronunciando sobre a perda.

A estudante postou uma foto agradecendo o carinho que tem recebido dos amigos, fãs e familiares. "Muito, muito obrigada por tanto amor que me deram nessas últimas semanas.. Não tem sido fácil, mas os planos dEle são maiores que os nossos" (sic), escreveu Maria Lina.

A esposa do humorista ainda complementou a postagem citando um trecho da bíblia: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

Foto: Reprodução/Instagram

Prematuridade

O filho do casal morreu na madrugada do último dia 31 de maio. João Miguel nasceu de forma prematura, quando Maria Lina estava na 22ª semana de gestação. Ele chegou a ser internado em uma UTI neonatal ainda nos primeiros minutos de vida. Não há informações sobre o que levou a estudante a ter o parto antecipado.

No Instagram, Whindersson Nunes exaltou a força de Maria durante o parto. "A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai", completou.

Logo após a morte do filho, Maria chegou a dizer que estava "despedaçada" e ressaltou sua conexão com João Miguel. "Eu e seu pai lembraremos de você e das milhares de vezes que você nos trouxe felicidade dentro da barriga e nesse um dia de vida que você esteve conosco aqui fora. Obrigada meu João Miguel, você é tudo que a mamãe e papai sempre sonharam, obrigada por nos ensinar tanto sobre o amor", finalizou.