Irmã de Whindersson Nunes lamenta morte de sobrinho em rede social

Hagda Kerolayne, irmã do humorista Whindersson Nunes, usou as redes sociais para falar sobre a morte do sobrinho João Miguel. O filho do piauiense com Maria Lina, nasceu prematuro com 22 semanas no último sábado (29), ficou na UTI, mas não resistiu.

“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo. Você venceu, você foi um guerreiro, deu o seu melhor", declarou Hagda Kerolayne.

Legenda: Postagem feita pela irmã de Whindersson Nunes sobre a morte do sobrinho Foto: Reprodução/Instagram



A tia de João Miguel ainda falou dos planos que tinha para os dois. "Queria tanto te pegar no colo, te dar carinho, te levar pra passear, todos sabem o quão ansiosa eu estava para sua chegada mas infelizmente Deus te levou pra pertinho dele meu anjinho. Eu te amo meu João a sua tia te ama, nunca irei conseguir entender. Fica em paz meu amor!”.

Morte na madrugada

O primeiro filho do humorista piauiense Whindersson Nunes com Maria Lina morreu na madrugada desta segunda-feira (31). O pequeno João Miguel nasceu com apenas 22 semanas de gestação e foi internado em uma UTI neonatal ainda nos primeiros minutos de vida.

Veja mais Zoeira Luísa Sonza recebe ataques após morte do filho de Whindersson Nunes e publica vídeos chorando

O humorista Whindersson Nunes revelou uma música inédita para o filho. Segundo ele, a letra foi inspirada em João Miguel e ele escreveu ainda durante internação do pequeno hospital.