Luísa Sonza recebe ataques após morte do filho de Whindersson Nunes e publica vídeos chorando

A cantora Luísa Sonza apareceu no Instagram aos prantos após receber ataques nas redes sociais pela morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido. O bebê, que nasceu prematuro de 22 semanas, faleceu nesta segunda-feira (31).

"Pelo amor de Deus parem com essa história, ninguém aguenta mais gente, ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus", disse Luísa chorando muito em uma sequência de stories que foi apagada logo depois.

Um comentário, deixado em uma publicação recente dizia: "E aí lindinha, está feliz hoje? A justiça de Deus não falha nunca e o que é seu está guardado. A queda vai ser linda". Outro internauta comentou: "Satisfeita? Viva com isso agora".

VEJA VÍDEO:

Vitão se pronuncia

O cantor Vitão, namorado de Luísa Sonza, também foi ao Instagram comentar o caso. Ele afirmou ter ficado "muito comovido e mexido" com a notícia da morte do bebê e falou sobre sua vontade de ser pai. "Não imagino o que deve ser a dor de um pai e uma mãe de perder um filho assim", desabafou.

Ele defendeu Sonza e afirmou que os comentários estão "causando muita dor" nela. Assim como no perfil de Luísa, as publicações foram apagadas pouco tempo após postadas.

"A Luísa é minha parceira de vida e é muito doloroso ver ela passando por isso, sendo culpada por um bagulho tão sério. Isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe o que está causando dentro da cabeça de outras pessoas e do coração. A gente já passou por muita coisa dolorida juntos. Nesse momento não estou perto dela. Ver isso acontecendo com ela à distância é muito difícil", publicou Vitão.

Morte do filho de Whindersson Nunes

O primeiro filho do humorista piauiense Whindersson Nunes com Maria Lina morreu na madrugada desta segunda-feira (31). João Miguel, assim nomeado pelos pais, nasceu de forma prematura no sábado (29).

Nunes revelou uma música inédita, na tarde desta segunda-feira (31). Segundo ele, a letra foi inspirada no filho e ele escreveu ainda durante internação do pequeno hospital.