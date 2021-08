Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, diz que não irá superar morte do filho

A universitária Maria Lina, noiva do piauense Whindersson Nunes, usou as redes sociais nesta terça-feira (03) para falar como passa com a saudade do filho, que morreu dois dias após o nascimento.

A jovem deu à luz ao pequeno João Miguel de forma prematura, com apenas 22 semanas de gestação, respondeu a um seguidor sobre como é lidar com a perda do primeiro herdeiro.

"Acho que quando você perde um filho ou uma pessoa que você ama muito, você nunca supera. Todos os dias são dias para você superar, porque a saudade nunca vai embora", declarou ela.

Ainda nos stories da rede social, Maria Lina falou da importância da família dela neste momento. "Tenho meus momentos. Tem momentos em que estou melhor, outros em que estou mais no fundo do poço. Gosto de ficar perto da minha família e me agarrar muito em Deus porque é ele quem dá força".