Luísa Sonza ironiza boato de parceria musical com Whindersson Nunes: 'Vozes da cabeça'

A cantora Luísa Sonza se manifestou nas redes sociais neste sábado (21) sobre um rumor de que ela estava preparando uma parceria com o ex-marido Whindersson Nunes. A gaúcha ironizou a especulação, afirmando que a fonte veio das "vozes da cabeça" do colunista.

Erlan Bastos, do portal Metrópoles, divulgou que a artista já havia acertado os detalhes do projeto com o humorista.

"Tem jornalista que é tipo vidente, né? A fonte é: vozes da cabeça", escreveu Sonza, sem citar o nome do colunista. No entanto, a cantora curtiu publicações em tom de crítica alfinetando Erlan.

Legenda: A loira ironizou a notícia por meio do Twitter Foto: Reprodução

"Pior são os trouxas que acreditam nas notícias desse cara", publicou um usuário do Twitter.

Término de namoro

Nessa sexta-feira (20), Luísa Sonza confirmou o término do namoro com Vitão, após alguns dias de especulações sobre o casal nas redes sociais.

Ao explicar o término, Luísa relatou como motivo principal a pressão recebida pelo casal na internet, onde as críticas se intensificaram aos dois por conta do término da artista com Whindersson Nunes.

Nunes, inclusive, terminou o noivado recentemente com a universitária Maria Lina. "É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", anunciou o humorista no último dia 13.

Saúde mental

Ao comunicar o fim do namoro com Vitão, Sonza criticou como os comentários de fora acabam afetando a vida dos artistas em diversos âmbitos.

"Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", relatou.

Luísa Sonza chegou a afirmar que os dois tentaram todos os cenários possíveis para manter o relacionamento. Em seguida, a cantora pediu aos fãs que não direcionem os ataques ao cantor.

"Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento", finalizou.