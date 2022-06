Whindersson e Maria Lina viajam para o Egito, página expõe 'flagra' e ex-casal se irrita

O humorista Whindersson Nunes e a influenciadora digital Maria Lina Deggan viajaram juntos para o Egito. O 'flagra' do ex-casal passeando de mãos dadas foi divulgado nesta quarta-feira (8) pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram, e gerou desconforto.

"Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor", escreveu Whindersson. "Desconfortável e invasivo", disparou Maria.

O humorista e a influenciadora se separaram em agosto de 2021, pouco depois da morte do filho deles, João Miguel, 30 horas após o parto. Apesar disso, mantiveram relação próxima.

Nos Stories do Instagram, após a exposição feita pelo Gossip do Dia e, também, pela colunista Fábia Oliveira, Maria escreveu: "Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos... Muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por discrição, quieto?", criticou a influenciadora.

Legenda: Desabafo de Maria Lina nos Stories. Foto: Reprodução/Instagram

Cura de dores

Whindersson também utilizou os Stories para se manifestar. Isso porque, segundo ele, o perfil Gossip do Dia o teria restringido no Instagram.

"Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor. Pensamos: por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer", explicou o humorista.

Legenda: Desabafo de Whindersson Nunes nos Stories do Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Ele disse ainda que tem pedido aos brasileiros que encontra na viagem para esperar um tempo antes de publicar as fotos que fazem com ele, justamente para evitar a exposição.

"Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que façam entender. Sei que sou uma pessoa pública e entendo que as pessoas estejam interessadas nas vidas das pessoas, é assim que vivemos e ganhamos a vida, mas nem tudo na vida é ter um 'crush' ou 'shippar' as pessoas, tem gente que só quer passar alguns dias de paz e curar dores que nunca pensou que precisaria curar. (...) Espero que façam bom uso dos likes", lamentou Whindersson.

Repercussão

Nos comentários da postagem do Gossip do Dia, vários usuários comentaram que "shippavam" o casal e que desejavam o melhor para Whindersson.

Outros chegaram a criticar a exposição da viagem. "A pessoa vai pro Egito ter paz e é flagrada", disse uma usuária do Instagram. "Confesso que não queria que essa fofoca tivesse vazado. Os dois viveram um processo tão pesado de perder o filho, acho que recomeços anônimos e sem expectativas em cima do relacionamento são mais leves", comentou outra.