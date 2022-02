Mãe de Whindersson critica ex-noras, Maria Lina e Luísa Sonza: 'todas são fuxiqueiras'

A mãe do humorista e youtuber Whindersson Nunes, Valdenice Nunes, participou do podcast Lelcast e chamou atenção pelo tom de crítica às ex-noras, Maria Lina e Luísa Sonza. Segundo ela, as duas podem ser definidas como "fuxiqueiras".

A entrevista será veiculada nesta quinta-feira (24), às 12h, no Youtube, mas parte das declarações de Valdenice foram divulgadas pela colunista Fabia Oliveira.

"Elas todas são fuxiqueiras. Não adianta você falar nada que elas falam pra ele. E eu não gosto de fuxico", opinou Valdenice.

Reclamação familiar

Uma das primeiras reclamações da mãe do artista está relacionada à família de Maria Lina. A primeira vez que Valdenice teria citado o incômodo foi durante uma das visitas à casa de Whindersson.

"Ele disse: ‘gostou, mãe?’ Eu disse: ‘gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira'", narra Valdenice.

Legenda: Maria Lina e Whindersson terminaram em agosto de 2021 Foto: reprodução/Instagram

O filho, então, teria rebatido a resposta. "'Mãe, pelo amor de Deus, ave Maria, a senhora já diz isso. Mãe, eu namoro é com ela, não é com a família dela não’. E eu disse: mas quem aceita mulher, aceita a família também'", continou ela durante o podcast.

Valdenice Nunes explicou que, após esse diálogo, ela teria mudado os conselhos ao filho, evitando falar sobre o assunto em questão.

Fim do casamento

Além da ex-namorada, Valdenice também não poupou críticas à cantora Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson. No relato, ela opinou que a moça mudou muito durante a união.

"O próprio pai dela disse que a filha que casou com Whindersson não foi aquela que estava hoje. No dia que eles terminaram, o pai dela ligou para Hidelbrando (pai de Whindersson) à noite. Eles conversaram e eu estava perto", revelou.

Legenda: Whindersson e Luísa foram casados oficialmente, mas separaram após dois anos de união Foto: reprodução/Instagram

Além disso, também contou que teria ficado chateada com Luísa em outras ocasiões, como no dia em que a artista revelou que os dois "dariam um tempo" no casamento.

"Eu disse: ‘Luísa, tempo se dá quem namora, casado se diz separação’. [Ela respondeu] ‘Ah, eu acho que é isso, pra gente ver o que a gente realmente quer’, Eu disse: ‘Acho que é bom vocês pensarem, vocês não são crianças e tal'”, teria pontuado.

Entretanto, Luísa teria contado tudo a Whindersson, o que a irritou. Em seguida, o artista chegou a ligar para a mãe questionando o motivo da confusão e afirmado que a então esposa teria bastante com o diálogo.