"Ninguém conhecia a Luísa Sonza antes do Whindersson", diz pai do humorista; assista ao vídeo

Hidelbrando Sousa, pai de Whindersson Nunes, afirmou que a cantora Luísa Sonza, sua ex-nora, não era conhecida antes de conhecer o humorista, e que só se tornou famosa e ganhou projeção nacional após o relacionamento.

A declaração foi dada em entrevista ao podcast "Ielcast", no Piauí, cidade natal da família. Ele também falou do talento e esforço de Luísa em sua carreira musical, mas comentou sobre a ajuda do filho para atingir destaque na mídia.

Hidelbrando Sousa pai de Whindersson Nunes A Luísa tem o talento dela, canta bem, mas alguém conhecia a Luísa antes do Whindersson Nunes? Que eu saiba, não. Ela cantava desde os 7 anos de idade, lá na cidade dela. De uma forma ou de outra, o Whinderson Nunes a ajudou a aparecer na mídia nacional e a crescer. Como tem muitos que têm talento e não tem oportunidade de aparecer.

Apesar da fala, Hidelbrando soltou elogios à cantora. Afirmou que Luísa não foi ingrata e também ajudou Whindersson, ainda destacou que gosta dela e de sua família. "Ela não fala mal de Whinderson em lugar nenhum. Ela não tinha frescura com nada", finalizou.

Assista ao vídeo

Whindersson e Luísa tiveram fim de relacionamento conturbado

O casal oficializou o matrimônio em fevereiro de 2018, e se divorciou pouco mais de dois depois, em abril de 2020. Meses após o fim do casamento, Luísa assumiu relacionamento com o cantor Vitão e foi duramente criticada e acusada de traição por parte dos fãs do humorista.

Whindersson também anunciou namoro com a catarinense Maria Lina, com quem teve um filho, que faleceu prematuramente, com 22 semanas de vida.

Na época do término de Luísa e Whindersson, a cantora compôs a música "Penhasco", em que fala sobre o conturbado fim da relação. A canção causou repercussão nas redes sociais. O humorista também se posicionou sobre o término, e declarou que se afundou nas drogas após o fim do romance.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn