Luísa Sonza tira peças de roupa em show ao cantar feat gravado com Ludmilla

A cantora Luísa Sonza chamou atenção ao cantar, pela primeira vez, o feat "Café da Manhã" gravado com Ludmilla. Durante um show no parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, ela tirou peças de roupas e ficou de top e calcinha.

De forma sensual, ela fez a interpretação da música e contou com a ajuda de dançarinos para tirar parte do figurino.

A apresentação musical ainda contou com uma cama no cenário, que serviu como acessório para a coreografia.

Assista:

Café da manhã na cama 🍎 pic.twitter.com/5zKqd1zuZB — LUÍSA SONZA 🍎 (@luisasonza) February 6, 2022

Um dos vídeos gravados do show já conta com mais de 120 mil visualizações, 10,8 mil curtidas e soma mais de 300 comentários.

Sonza compartilhou trechos da apresentação no Twitter. A performance serve como uma prévia da parceria, que será lançada na terça-feira (08), às 21h.