Whindersson Nunes anuncia lançamento de 'É de Mim Mesmo' no Netflix; assista trecho

O humorista Whindersson Nunes anunciou o lançamento do especial de comédia "É de Mim Mesmo" no Netflix, nesta quinta-feira (3). A produção será disponibilizada na plataforma no dia 3 de março.

"Que alegria, cara", comentou o piauiense em publicação na rede social. O banner da nova produção ganhou mais de 240 mil curtidas em meia hora no ar.

Veja trecho:

O Netflix chegou a divulgar trecho do especial de humor. No vídeo, Whindersson Nunes mostra a realidade das bandas de forró no interior.

Ao mesmo tempo, o nordestino iniciou turnê nos Estados Unidos e Canadá. Uma série de apresentações serão realizadas a partir desta quinta até o dia 20 de fevereiro.

O roteiro de shows passa por 10 cidades. Ao todo, ele realiza 13 apresentações.