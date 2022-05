Whindersson Nunes assume ter responsabilidade sobre ataques de ódio contra Luísa Sonza

Whindersson Nunes assumiu, nesse sábado (14), ter uma parcela de responsabilidade sobre os ataques deferidos contra a ex-esposa, a cantora Luísa Sonza, após o fim do casamento dos dois.

A artista revelou, em participação no programa Saia Justa, do canal GNT, na última quarta-feira (11), ter passado por momentos difíceis ao ser alvo de ódio nas redes sociais, chegando a sofrer um ataque de pânico durante voo após receber uma ameaça de morte.

Na internet, os relatos da cantora ganharam repercussão. Um usuário do Twitter apontou que o humorista possui responsabilidade sobre a situação que a cantora foi submetida, ao demorar para negar os boatos de que ela teria o traído. A postagem foi compartilhada por Whindersson Nunes na rede.

"Doa quem doer, Whindersson Nunes foi responsável por isso, não só por não negar, mas sim por na época fazer piada de corno e dar a entender, depois de quase 2 anos só desmentir a situação. Luísa sempre te apoiei lenda”, escreveu o internauta identificado como Edu.

O casamento dos dois chegou ao fim em abril de 2020, e mais de um ano depois o artista informou que ele quem terminou o relacionamento e que a decisão não foi motivada por uma traição de Luísa.

O boato de que a cantora era infiel ao ex-marido foi frequentemente mencionado nas redes sociais após eles anunciarem o divórcio. Na época, o humorista foi criticado por demorar a esclarecer as insinuações.

Em agosto do ano passado, a cantora disse que as especulações de que teria traído o ex-companheiro a afetaram psicologicamente. "Acho que coisa mais absurda que tomou uma proporção que me machucou muito foi da traição, de que eu tinha traído o meu ex-marido com o meu atual namorado", disse ao referir-se a Whindersson e Vitão, com quem mantinha um relacionamento no período.

