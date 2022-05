Fã de Whindersson Nunes descobre, 9 anos depois, que foi convidada para ir ao cinema com ele

Fã do humorista Whindersson Nunes, a servidora pública e estudante de psicologia Nathana Martins, de 27 anos, soube que perdeu a oportunidade de assistir a um filme com ele em Teresina, no Piauí. Somente na última segunda-feira (9), a jovem soube de um convite feito por ele em 2013, ao vasculhar conversas antigas no Facebook. As informações são do G1.

O conteúdo da conversa entre os dois foi postado nas redes sociais e acabou viralizando. Na época, a jovem lembra que o humorista costumava gravar vídeos para seu canal no Youtube com outras pessoas, inclusive fãs.

Legenda: Servidora pública conversou com Whindersson Nunes há nove anos, mas não visualizou a última mensagem Foto: Reprodução

No print da conversa, Whindersson chama a fã para gravar um vídeo com ele. Ela demora a responder, mas o humorista reforça o pedido convidando a jovem para assistir a um filme em Teresina. Toda a conversa aconteceu em um intervalo de oito dias.

A última mensagem dele, no entanto, não foi visualizada por Nathana. Ela disse não saber, até então, dessa mensagem. Embora o convite não tenha sido respondido há nove anos, a servidora pública fez questão de continuar a conversa.

"Naquela época a internet não era como hoje, onde estamos on-line 24 horas por dia. Quando queríamos conversar com alguém precisávamos marcar que hora estaríamos disponível. Eu já era muito fã do Whindersson naquele tempo e mandei mensagem como uma fã, fiquei feliz porque ele respondeu, mas infelizmente vi a mensagem dele com uns anos de diferença. E por algum motivo, eu não vi essa última mensagem que ele mandou, fico pensando hoje em dia que perdi a oportunidade de conhecer meu ídolo número 1", disse ela ao G1.

Sonho permanece

A servidora pública diz ainda sonhar em conhecer o ídolo pessoalmente, e espera que, com a repercussão da conversa, possa ganhar pelo menos um 'oi' dele.

"Hoje em dia eu sou noiva, estou praticamente casada, e não tenho nenhum interesse amoroso no Whindersson. Mas como fã, se ele ainda quiser topar esse cinema, vamos eu e meu noivo", disse.