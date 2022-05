Adriano Imperador se irrita nas redes sociais ao ser associado a delegada presa no Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador se irritou nas redes sociais logo após ser associado ao caso da delegada Adriana Belém presa no Rio de Janeiro durante a operação Calígula. Ela é uma das amigas do ex-atleta e já foi vista em diversas imagens ao lado dele.

Pouco antes da prisão, a polícia encontrou cerca de R$ 2 milhões na residência onde vive Adriana, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Quero deixar bem claro que aquilo que está acontecendo com a Adriana Belém, eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando isso porque a imprensa só está me colocando como o único famoso que conhecia ela, e na verdade, ela conhecia vários famosos", disse o ex-jogador nas redes.

Fotos excluídas

Algumas das fotos dos dois, inclusive, foram excluídas pelo ex-jogador das redes sociais. Em explicação, ele pontuou que a decisão veio da assessoria dele.

"Ela ficou preocupada e acabou apagando algumas fotos minhas com a doutora, com medo de atrapalhar os contratos", disse Adriano.

Além disso, ele disser ser grato à amizade com Adriana, ainda que ela tenha sido presa. "Eu nunca faria isso. Independentemente do que está acontecendo com ela. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira e na minha vida. Tenho que agradecer a ela muita coisa, não pouca coisa", finalizou.

