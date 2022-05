Adriana Belém, delegada presa com R$ 1,8 milhão, foi apoiada por famosos nas eleições de 2020

Presa com R$ 1,8 milhão em sacolas de bolsas de grife, a delegada Adriana Belém chegou a ser candidata a vereadora no Rio de Janeiro em 2020, terminando com 3.523 votos. À época, teve apoio de diversas celebridades. Entre elas, artistas como o grupo Revelação, Dudu Nobre, Sandra de Sá, MC G15 e Marquinhos Sensação.

Belém era tida como "mãe" ainda para o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Segundo o Metrópoles, ele apagou todas as publicações com a delegada após a prisão.

Edmundo, ex-Vasco, também foi uma personalidade que apoiou a delegada há dois anos. Na lista, ainda figuram André Lucas, Xande de Pilares e Joana Machado, Menor do Chapa, Sassá, Biro Biro, Carlos Alberto e Ivo Meirelles.

Legenda: Dudu Nobre, Sandra de Sá e Edmundo apoiaram a delegada em 2020 Foto: Reprodução

Prisão

Adriana Belém foi presa nessa terça-feira (10), durante a Operação Calígula, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que investiga uma rede de jogos de azar.

Outro delegado, Marcos Cipriano, também foi preso, além do bicheiro Rogério de Andrade, o filho dele, Gustavo de Andrade; e o policial militar reformado Ronnie Lessa, apontado como autor da morte da vereadora Marielle Franco.

