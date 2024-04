Mãe que 'mora' em McDonalds do Leblon com filha diz que não esperava repercussão da história

Uma mãe e sua filha estão vivendo, há cerca de três meses, em uma unidade do McDonald’s do bairro Leblon, no Rio de Janeiro. A repercussão do caso entre moradores da região e nas redes sociais tem incomodado as mulheres, que possuem 64 e 31 anos. As informações são do g1.

“Eu estou achando tudo ridículo, não consigo entender como isso virou essa bola de neve”, disse a mãe à TV Globo. Elas alegam que estão procurando apartamento na região e pedem que as pessoas não se intrometam na vida delas. A duas dizem que recebem apoio financeiro do pai da mais jovem, que mora na Inglaterra.

Elas ficam dentro do estabelecimento durante todo o seu período de funcionamento. Quando a loja fecha, as duas saem acompanhadas de cinco malas e dormem do lado de fora.

A dupla acumula denúncias de calote e tem condenação na Justiça por injúria racial. Elas sofreram uma ação de despejo em um apartamento em Porto Alegre e chegaram a ser expulsas de hotéis de Copacabana por falta de pagamento, nos anos 2018, 2019 e 2021.

Segundo a CBN, que divulgou a informação nesta quinta-feira (25), o departamento jurídico da empresa cogita processar as mulheres. O proprietário da franquia informou que elas são consumidoras da loja e pagam com cartão de débito.

NEGARAM ABRIGO

Ainda conforme o g1, a dupla recusou uma oferta de vaga em um dos abrigos da Prefeitura do Rio, por meio do Programa Leblon Presente, na segunda-feira (22).

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio informou que uma equipe de abordagem especializada entrou em contato com as mulheres nos dias 10 e 16 de março. O auxílio foi negado pelas duas.

QUEM SÃO AS MULHERES

Susane Paula Muratoni Geremia, de 64 anos, e Bruna Muratori Geremia, de 31 anos, nasceram no Rio Grande do Sul e vivem na capital fluminense há 8 anos. Susana relatou ainda que quer encontrar um aluguel no bairro Leblon por R$ 1.200 e relatou estar visitando apartamentos.

A uma assistente social do projeto Segurança Presente, Bruna relatou que seu marido estaria em Paris, na França, e que quando ele retornasse, elas alugariam um apartamento.

Bruna já teria atuado como professora de idiomas, atendente de hotel e recepcionista de uma padaria no bairro.

O marido de Susane mora hoje no Reino Unido. O casal é sócio de uma empresa atacadista de produtos químicos e petroquímicos, em Porto Alegre.