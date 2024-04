Polícia trabalha com hipótese de assassinato de policial desaparecido em São Paulo

O soldado da Polícia Militar de São Paulo, Luca Romano Angerami, de 21 anos, foi "executado covardemente por criminosos", afirmou o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, no litoral de São Paulo. O agente de segurança desapareceu no último dia 14 de abril. Ele foi visto pela última vez em uma adega e depois em um ponto de tráfico de drogas na comunidade Santo Antônio, em Guarujá. As informações são do portal g1.

Segundo a publicação, a polícia já encontrou seis corpos durante buscas pela Baixada Santista. A morte do PM ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

"Ele foi executado covardemente por criminosos, integrantes do PCC [organização criminosa], que atuam na região no tráfico de drogas, e mataram o policial. E decidiram matar esse policial pelo simples fato de ele ser policial. Então, um ato covarde desses criminosos”, disse o delegado à TV Tribuna, afiliada da Globo.

Seis corpos encontrados

A polícia informou que, durante as buscas pelo PM, localizou seis corpos, que não seriam do policial desaparecido. Na terça-feira (16), as polícias Civil e Militar receberam denúncias de que Luca havia sido morto e deixado na comunidade Pantanal, em Guarujá. No local, os agentes encontraram um corpo em uma cova rasa e com roupas semelhantes às usadas pelo PM quando ele foi visto pela última vez. Segundo a polícia, o cadáver estava em uma área de mata, mas não era de Luca.

Já na segunda-feira (22), os agentes encontraram duas ossadas humanas na comunidade Vila Baiana. Na última quarta-feira (24), por volta de 16h, a PM localizou mais três corpos enterrados na mesma localidade.

De acordo com informações da TV Tribuna, dois dos corpos encontrados já eram considerados ossadas, enquanto o terceiro estava em estado de decomposição.

“Nesse período de 10, 11 dias de buscas, já foram encontrados seis corpos nesse local. Nós fizemos buscas em outros locais, também, mas a investigação acabou nos dando a certeza de que a desova do corpo foi lá”, afirmou o delegado Fabiano Barbeiro.

Suspeitos são presos

Um homem, identificado como Edivaldo Aragão, de 36 anos, foi preso por suspeita de participar do suposto assassinato de Luca na noite de domingo (14), mesmo dia do desaparecimento do PM.

Já Carlos Vinicius Santos da Silva, de 26 anos, foi preso na Avenida das Acácias, na noite de quinta-feira (18). Mensagens em um celular comprovaram a participação dele no crime, segundo a polícia.

Na sexta-feira (19), quatro foram presos. Cada um teria uma responsabilidade: um teria ficado com a arma de Luca; outro seria o dono da biqueira; um suspeito de abandonar o carro, e outro dirigido com o PM até a comunidade.

Um sétimo suspeito, conhecido como "Caga", se apresentou espontaneamente na Divisão de Homicídios de Santos na última segunda-feira (22).