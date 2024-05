Carnaval do Rio de Janeiro terá três dias de desfiles oficiais em 2025

O desfile das escolas de samba do grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro terá um dia a mais a partir de 2025. A decisão foi chancelada pelas instituições, em plenária da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), nesta segunda-feira (6).

O público poderá conferir os desfiles no domingo, segunda-feira e terça-feira de carnaval. Com a nova configuração, quatro escolas vão se apresentar por dia.

Em relação às notas, ao final dos dias os julgadores fecharão as avaliações das escolas.

"Dentro dessa iniciativa, queremos viabilizar uma redução no preço das arquibancadas, com o objetivo de tornar os ingressos ainda mais acessíveis. Também vamos proporcionar que mais pessoas estejam no Sambódromo em dias diferentes", disse Gabriel David, presidente da Liesa ao g1.

Haverá ainda novidades para o público na Sapucaí após os desfiles.

Qual a ordem das escolas de samba no carnaval 2025

Por enquanto, só há informações de datas das escolas que irão abrir a programação de desfiles de cada dia.

Domingo, 2 de março

Unidos de Padre Miguel - atual campeã da Série Ouro

Segunda-feira, 3 de março

Unidos da Tijuca - 11ª colocada do Grupo Especial de 2024

Terça-feira, 4 de março

Mocidade - 10ª do Grupo Especial de 2024

Mangueira, Portela, Beija-Flor, Grande Rio, Viradouro, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Imperatriz Leopoldinense devem ter datas anunciadas em sorteio que ocorrerá no próximo 23 de maio.